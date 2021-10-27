Новая подруга знаменитого футболиста изобрела перевернутое бикини. Фото

Знаменитый футболист сборной Ганы и немецкой "Герты" Кевин-Принц Боатенг начал встречаться с итальянской моделью Валентиной Фрадеградой. У 30-летней девушки 2,8 млн подписчиков в Instagram, и многие считают, что именно она положила начало повальному увлечению модой на перевернутые бикини.

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Пара недавно поделилась романтическими фотографиями и видео в социальных сетях, чтобы объявить о своих отношениях.

На одном из снимков были изображены кровать, пол и ванна, покрытые лепестками роз, а рядом красовалась подпись "Наконец-то".

Позже Фрадеграда загрузила фотографию огромного букета цветов и отметила это место как Берлин, где играет "Герта" Боатенга.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно экс-подруга Неймара с 8-м размером груди снялась в микроскопическом бикини