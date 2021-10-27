Новая подруга знаменитого футболиста изобрела перевернутое бикини. Фото

Максим Иншаков
Максим Иншаков
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Кевин-Принц Боатенг

Знаменитый футболист сборной Ганы и немецкой "Герты" Кевин-Принц Боатенг начал встречаться с итальянской моделью Валентиной Фрадеградой. У 30-летней девушки 2,8 млн подписчиков в Instagram, и многие считают, что именно она положила начало повальному увлечению модой на перевернутые бикини.

Кевин-Принц Боатенг
Валентина Фрадеграда
Валентина Фрадеграда изобрела перевернутое бикини
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Пара недавно поделилась романтическими фотографиями и видео в социальных сетях, чтобы объявить о своих отношениях.

Валентина Фрадеграда
Валентина Фрадеграда стала знаменита благодаря моде

На одном из снимков были изображены кровать, пол и ванна, покрытые лепестками роз, а рядом красовалась подпись "Наконец-то".

Валентина Фрадеграда начала встречаться с Боатенгом

Позже Фрадеграда загрузила фотографию огромного букета цветов и отметила это место как Берлин, где играет "Герта" Боатенга.

Валентина Фрадеграда любит сниматься топлес
Валентина Фрадеграда предпочитает носить откровенные наряды
Валентина Фрадеграда любит мыть машины
Валентина Фрадеграда
Валентина Фрадеграда на пляже
Валентина Фрадеграда во время фотосессии

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно экс-подруга Неймара с 8-м размером груди снялась в микроскопическом бикини