Экс-подруга Неймара с 8-м размером груди снялась в микроскопическом бикини

Знаменитая сербская модель Сорая Вучелич, которая в 2014 году закрутила бурный роман с с футболистом ПСЖ Неймаром, впечатлила своих фанатов. 34-летняя девушка, обладающая внушительным бюстом 8-го размера, у себя в Instagram показала, в каком наряда ходит загорать на пляж.

В кадре на Вучелич надет настолько маленький купальник, что он смог прикрыть лишь самые выпуклые части ее груди.

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Фанаты в комментариях устроили настоящий пожар, завалив красотку восторженными комментариями.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вучевич засветилась в ультра-откровенном наряде перед визитом на одно из тв-шоу

На 30-летней красотке было черное пышное платье, которое прикрывало лишь правую грудь. Левое плечо и грудь были полностью обнажены. Чтобы сохранить хоть какие-то рамки приличия, девушка приклеила на сосок черную "присоску" с кисточкой.