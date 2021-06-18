"Неземная красота, сила изящества": Белодед снялась в купальнике и показала фото

Титулованная украинская дзюдоистка Дарья Белодед восхитила поклонников соблазнительной фотографией возле бассейна. Снимок был опубликован на ее странице в Instagram.

В кадре она позирует в купальнике и солнцезащитных очках, улыбаясь в камеру. Акцент сделан на стройном, спортивном тело нашей соотечественницы.

В комментариях не оставили без внимания это фото, засыпав Белодед комплиментами.

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"Сила изящества", "Очень красиво", "Неземная красота", "Мило и сексуально", "Красотая в чистом виде", "Суперовая", "Это жара", "Вау", "Тебе еще медаль за привлекательность не вручили?" – написали восхищенные пользователи.

Напомним, что в 2019 году Дарья стала самой молодой двукратной чемпионкой мира в истории дзюдо, завоевала "золото" на Европейских играх, которые прошли в Минске, и турнире Grand Slam в Абу-Даби. Также на ее счету "серебро" Гран-при Тбилиси.

В феврале 2020-го Белодед стала победительницей соревнований серии Grand Slam в Париже, одолев в финале чемпионку мира до 21 года Вакану Кога. В октябре украинка впервые в карьере сменила весовую категорию (поднялась с 48 кг до 52 кг) и заняла третье место на Grand Slam в Будапеште.

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