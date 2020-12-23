Невеста украинского футболиста выложила фото в соблазнительном купальнике из заснеженного Буковеля

Невеста футболиста луганской "Зари" Владислава Кочергина Карина вместе со своим любимым отправилась отдыхать в заснеженный Буковель, откуда подразнила подписчиков яркими снимками.

24-летняя одесситка, которой экс-игрок молодежной сборной Украины осенью сделал предложение, собрала многочисленные восторженные отзывы под снимками с горнолыжного курорта.

В кадре Карина на фоне заснеженных склонов позирует в соблазнительном синем купальнике, подчеркивающем все ее выпуклости.

OBOZREVATEL предлагает своим поклонникам полюбоваться на эти и другие фотографии красотки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре Карина показала подписчикам свое стройное тело, снявшись в соблазнительной фотосессии в колготах и бюстгальтере.