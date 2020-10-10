Невеста украинского футболиста снялась в соблазнительной фотосессии

Невеста украинского футболиста луганской "Зари" Владислава Кочергина Карина показала подписчикам свое стройное тело.

Девушка снялась в соблазнительной фотосессии в колготах и бюстгальтере и опубликовала снимки на своей странице в Instagram.

Карина является ярой поклонницей футбольного таланта Владислава и регулярно посещает стадион вместе со вторыми половинками других игроков "Зари", чтобы поддержать своего возлюбленного.

Ранее девушка экс-игрока молодежной сборной Украины стала обладательницей титула "Королева Виконтесс 2020" и заняла второе место в конкурсе "Жемчужина Черного моря". В начале августа Кочергин сделал Карине предложение на яхте.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая жена нападающего "Колоса" Евгения Селезнева снялась в платье, едва прикрыващем грудь.