Экс-жена Селезнева снялась в платье, едва прикрывающем грудь

Бывшая жена нападающего "Колоса" Евгения Селезнева Алла порадовала подписчиков соблазнительным снимком в Instagram.

У себя в сторис она опубликовала фотографию в зеленом платье, которое с трудом прикрывает ее грудь.

Напомним, что Алла и Евгений сыграли свадьбу в 2006 году. Вскоре после этого у них появился сын Руслан. Весной 2020-го они расстались. На своей странице в Instagram футболист начал выставлять совместные снимки с незнакомкой, а под одним из них назвал ее своей "новой женой".

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе экс-форвард сборной Украины узаконил отношения с россиянкой Екатерине Беловой, разместив фотографии с торжественной церемонии на своей странице в социальной сети.