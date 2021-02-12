Невеста Роналду выложила откровенное видео в купальнике с большим разрезом на груди

Подруга португальского лидера "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес поразила свою 22-миллионную армию поклонников в Instagram, снявшись в откровенном видео.

27-летняя испанка выложила ролик, в котором соблазнительно крутится в закрытом купальнике, выполненного в черном и бежевом цвете с большим разрезом на груди.

Напомним, что пара вместе уже 4 года. Родригес родила от Роналду дочь Алану Мартину в 2017-м.

Также у Криштиану есть трое детей от суррогатных матерей: Криштиану Роналду-младший (2010 года рождения), Матео (2017 года) и Эва Мария дос Сантос (2017 год).

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Криштиану и его возлюбленная устроили роскошную вечеринку, якобы приуроченную к их грядущей свадьбе. Кроме того, по информации СМИ, футболист подарил Родригес кольцо за 786 тысяч долларов.

Ранее Джорджина опубликовала снимок в красном боди.