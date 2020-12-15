Невеста Роналду похвасталась соблазнительным фото и восхитила Криштиану

Невеста звездного футболиста "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес порадовала поклонников снимком возле елки.

У себя в Instagram, на который подписались более 22 млн человек, модель опубликовала снимок в красном боди. Она подписала его словами о том, что важно любить себя.

"Любовь к себе – начало истории вечной любви", – поделилась своим мнением Родригес.

Роналду не смог сдержать эмоции, когда увидел фотографию своей избранницы, и коротко отреагировал, написав: "Мама мия!" Комментарий Криштиану набрал более 7,5 тысяч лайков, а сам снимок – более двух миллионов "пальцев вверх".

Напомним, что пара познакомилась в 2016 году, когда Джорджина работала консультанткой в магазине Gucci. Они воспитывают общую дочь и трех детей Роналду от суррогатных матерей.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Криштиану и его возлюбленная устроили роскошную вечеринку, якобы приуроченную к их грядущей свадьбе. Кроме того, по информации СМИ, футболист подарил Родригес кольцо за 786 тысяч долларов.