Невеста Криштиану Роналду в черном бикини попала на обложку журнала

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Раздевалка
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Джорджина Родригес

Невеста звезды "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес появилась на обложке журнала Sportsweek.

Модель опубликовала на своей странице в Instagram фотографию титульной страницы издания, на которой она позирует в черном бикини. За сутки снимок набрал почти 2 миллиона лайков.

Джорджина Родригес в бикини

В интервью для журнала Джорджина рассказала о некоторых особенностях и ограничениях в жизни своего звездного возлюбленного.

"Криштиану не может ходить в супермаркет. Но в последнее время мы все же смогли отправиться на шоппинг благодаря маске, а несколько лет назад нам даже удалось сходить в кино. Он является прекрасным отцом и мужем, но не занимается готовкой. У нас есть личный шеф-повар, а иногда и я могу приготовить что-то вкусное. У нас очень высокие потолки, поэтому Криштиану не меняет лампочки. Сами подумайте, будь вы на его месте, стали бы вы рисковать и делать это, если расстояние от пола до потолка составляет шесть метров. Он сконцентрирован на том, чтобы быть лучшим, а я занимаюсь всеми домашними делами", – поделилась Родригес подробностями из их семейной жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джорджина приняла участие в съемке для модного бренда Gucci. Она полностью разделась, рекламируя фирменную сумку.

Криштиану РоналдуДжорджина Родригес