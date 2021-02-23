Невеста Криштиану Роналду полностью разделась для Gucci

Невеста звезды "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес приняла участие в откровенной фотосессии для модного бренда Gucci.

На своей странице в Instagram модель порадовала свою многомиллионную армию поклонников полностью обнаженным снимком. На нем ее тело прикрыто лишь фирменной сумкой компании, а подпись под публикацией гласит: "Лови момент".

Напомним, что пара познакомилась четыре с половиной года назад. Футболист пришел в бутик Gucci, в котором Джорджина работала консультантом, а еще через несколько дней они снова встретились на одном из мероприятий бренда, где смогли пообщаться в более спокойной обстановке.

В 2017 году Родригес родила от Роналду дочь Алану Мартину. Также у Криштиану есть трое детей от суррогатных матерей, которых они воспитывают вместе с Джорджиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пара устроила роскошную вечеринку, которая была якобы приурочена к их грядущей свадьбе. На ней собрались только близкие друзья семьи.

Кроме того, согласно информации СМИ, португальский футболист подарил своей возлюбленной кольцо за 786 тысяч долларов.