Невеста Криштиану Роналду похвасталась телом, выложив сексуальное селфи из спальни

Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес поразила свою 26-миллионную армию подписчиков в Instagram, снявшись в бикини на роскошной яхте в Италии. Девушка выложила снимок в свой аккаунт, собрав за пару дней около 3 млн лайков.

Поклонники 27-летней красотки не смогли сдержать эмоций, завалив ее признаниями в любви.

Один пользователь написал: "Красивее не может быть". Другой заметил: "Почувствуйте себя счастливым, листая такой контент"

Комментируя Роналду , третий добавил: "Роналду побеждает на поле и за его пределами".

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Между тем одна подписчица просто сказала: "Королева Джорджина".

Кроме сексуального селфи, Джорджина выложила совместное фото с Криштиану, а также несколько более скромных фотографий на яхте.

Родригес недавно привлекла к себе пристальное внимание на благотворительном гала-вечере Starlite в Марбелье, где она поразила всех своим зеленым платьем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Родригес в черном бикини попала на обложку журнала. За сутки снимок набрал почти 2 миллиона лайков.