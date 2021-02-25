Невеста игрока "Шахтера" вызвала споры в комментариях соблазнительным фото в чулках

Невеста защитника "Шахтера" Валерия Бондаря Даша Савина опубликовала снимок в необычном платье на своей странице в Instagram и вызвала неоднозначную реакцию в комментариях.

На фотографии девушка позирует в наряде с разрезом на бедре и в чулках на фоне кирпичной стены. Она не придумала, как подписать серию кадров, поэтому предложила поклонникам просто насладиться "огненными" снимками.

Большинство подписчиков восхитились красотой Савиной и засыпали ее комплиментами, но некоторые пользователи социальной сети все же высказали мнение, что этот образ является вульгарным и неподобающим для замужней женщины.

Даша ответила четырьмя аргументами, объяснив, что: – в наше время подобные фото не являются чем-то недопустимым; – она еще не вышла замуж за своего возлюбленного; – эти снимки нравятся и ей, и Бондарю; – этот образ был подобран исключительно для фотосессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Савина приняла участие в откровенной съемке, порадовав своих поклонников серией кадров без бюстгальтера.