Невеста игрока "Шахтера" выложила фото "для обложки Playboy"

Невеста защитника "Шахтера" Валерия Бондаря поделилась с поклонниками результатами сексуальной фотосессии в салоне самолета. Мини-серия из двух снимков появилась на странице Даши Савиной в Instagram.

В кадре девушка позирует в черном боди и туфлях на каблуках. Ее образ дополняет серебряная накидка в сеточку.

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Пользователи не скрывали своего восторга в комментариях, засыпав невесту Бондаря комплиментами, а также "огненными" эмодзи и смайликами с сердечками.

"Огненная девушка", "На обложку Playboy", "Просто невероятно красивая", "Шикарна", "Топ, супер", "Ничего себе, бл*", – написали они.

Отметим, что Савина ранее занималась спортивно-бальными танцами, а сейчас часто появляется на телеэкранах. Она работает журналисткой в программе "Футбольный формат", а во время Евро-2020 Дашу можно было увидеть в студии телеканалов "Футбол 1/2/3".

Напомним, что до начала отношений с Бондарем Савина на протяжении долгого времени встречалась с нападающим "Динамо" Владиславом Супрягой. В составе сборной Украины они с защитником "Шахтера" стали чемпионами мира до 20 лет в 2019 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Даша впервые рассказала о расставании с игроком киевлян и о его реакции на роман девушки с футболистом "горняков".