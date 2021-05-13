Невеста игрока "Шахтера" рассказала о предложении сняться в фильме для взрослых

Невеста защитника "Шахтера" Валерия Бондаря Даша Савина призналась, что ей предлагали сняться в фильме для взрослых. По словам девушки, ей готовы были заплатить около 350 тысяч долларов в месяц.

В интервью на YouTube-канале "ОТДУШИВДУШУ" она рассказала, что на нее вышли через Instagram. После разговора с кастинг-менеджером ее связали с другим человеком, у которого был русский номер.

"Да, мне предлагали сниматься в фильмах для взрослых, несмотря на всю мою милую внешность. Как по мне, у меня немного другой типаж. Возможно, я просто не те фильмы смотрела и не тех актрис видела. Мне предлагали большие деньги за съемки в Америке – около 350 тысяч долларов в месяц. Мне в Instagram написала девушка, которая является кастинг-менеджером. После этого меня связали с менеджером, у которого был русский номер. Ты прилетаешь туда, тебе дают машину, виллу, обеспечивают продуктами питания", – поделилась информацией Савина.

Напомним, что она протяжении долгого времени встречалась с нападающим "Динамо" Владиславом Супрягой. В 2020 году они разбежались, после чего Даша закрутила роман с Бондарем. Недавно он объявил о помолвке со своей возлюбленной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Савина впервые рассказала о расставании с футболистом киевлян.