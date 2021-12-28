'Нервы не на месте': звездная легкоатлетка Марина Бех дважды празднует Рождество

Знаменитая украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук пожаловалась на сильную занятость в конце нынешнего года. Популярная легкоатлетка не успевает заниматься всеми своими делами, отчего порой чересчур нервничает.

На своей странице в Instagram девушка рассказала, что "под конец года нервы не на месте". Спортсменка показала, как на тренировке не смогла вовремя побежать, а просто застряла на старте.

"Ох, эти безумные дни перед Новым годом. А я хочу просто тренироваться и спать", – призналась Марина под своей фотографией.

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Муж чемпионки Европы, пловец Михаил Романчук, как может, поддерживает супругу. Девушка сообщила, что пока она была на педикюре, Миша принес ей сладенькое, "беспокоясь" о ее фигуре.

Также отдушину Марина находит в фотосессиях.

"Моя мечта – летать. Всю свою жизнь я учусь летать и мечтаю научиться еще лучше! Это тем, чем я живу, что люблю, что меня мотивирует и вдохновляет", – романтично написала девушка возле довольно откровенного кадра.

Порой Марина публикует черно-белые фото, считая, что они способны показать "глубину нашей души". Но все же не забывает и просто радоваться снежной погоде, отмечая праздники.

Красавица празднует и католическое Рождество, поскольку ее мама – католичка, и православное. Марина порадовалась прекрасной традиции отмечать оба праздники, и придерживаться ее она с удовольствием будет всю жизнь.

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Недавно Бех-Романчук порадовалась снегу свежими фото.