Легкоатлетка-красавица Бех-Романчук порадовалась снегу свежими фото
Знаменитая в легкой атлетике и популярная в соцсетях украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук поделилась своими размышлениями по поводу зимы. 26-летняя красотка из Хмельницкой области рассказала, что очень любит лето, поэтому хочет лишь один месяц настоящей зимы со снегом.
По этому поводу девушка опубликовала несколько кадров на своей странице в Instagram. Сначала порадовала подписчиков летним фото в розовом купальнике: "Хочется ярких и насыщенных красок".
И добавила еще один потрясающий снимок из теплых краев.
Затем перешла уже к нынешним дням и соблазнительно пожелала всем доброго утра.
Бех-Романчук вышла на улицу и обрадовалась морозцу и снегу.
А также прогулялась с собакой.
Еще Бех-Романчук поделилась фотографиями с новой сессии, блеснув своими длинными ногами.
И предложила выбрать лучший из двух похожих кадров.
При этом Марина не забывает тренироваться и поддерживать себя в форме. Напомним, в 2021 году она выиграла чемпионат Европы в помещении и стала пятой на Олимпийских играх в Токио.
Как сообщал OBOZREVATEL, Марина Бех-Романчук сменила основное фото в соцсетях.
Ранее Марина Бех-Романчук с новым тату на необычном месте забралась на коллегу.