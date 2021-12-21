Легкоатлетка-красавица Бех-Романчук порадовалась снегу свежими фото

Знаменитая в легкой атлетике и популярная в соцсетях украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук поделилась своими размышлениями по поводу зимы. 26-летняя красотка из Хмельницкой области рассказала, что очень любит лето, поэтому хочет лишь один месяц настоящей зимы со снегом.

По этому поводу девушка опубликовала несколько кадров на своей странице в Instagram. Сначала порадовала подписчиков летним фото в розовом купальнике: "Хочется ярких и насыщенных красок".

И добавила еще один потрясающий снимок из теплых краев.

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Затем перешла уже к нынешним дням и соблазнительно пожелала всем доброго утра.

Бех-Романчук вышла на улицу и обрадовалась морозцу и снегу.

А также прогулялась с собакой.

Еще Бех-Романчук поделилась фотографиями с новой сессии, блеснув своими длинными ногами.

И предложила выбрать лучший из двух похожих кадров.

При этом Марина не забывает тренироваться и поддерживать себя в форме. Напомним, в 2021 году она выиграла чемпионат Европы в помещении и стала пятой на Олимпийских играх в Токио.

Как сообщал OBOZREVATEL, Марина Бех-Романчук сменила основное фото в соцсетях.

Ранее Марина Бех-Романчук с новым тату на необычном месте забралась на коллегу.