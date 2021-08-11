Неймара заподозрили в новом романе после ужина с семьей Месси. Фото девушки

Михаил Морозов
Михаил Морозов
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Бруна Бьянкарди

Знаменитый нападающий ПСЖ Неймар спровоцировал слухи о новом романе после того, как привел популярную Instagram-блогершу Бруну Бьянкарди на ужин к своему бывшему одноклубнику Лионелю Месси и его жене Антонелле Рокуццо. Бразилец приехал на Ибицу, чтобы набраться сил перед стартом нового сезона.

Как сообщает издание The Sun, в сети появился снимок, на котором Неймар позирует с партнерами по ПСЖ Марко Вератти, Анхелем ди Марией, Леандро Паредесом, а также с Месси. В тот же вечер Лионель и Антонелла организовали ужин, а подруга Ди Марии опубликовала фото, на котором в компании девушек и жен звездных футболистов можно увидеть и Бьянкарди.

Неймар и Бьянкарди на яхте
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Бьянкарди в белом платье, а Антонелла Рокуццо стоит четвертой слева
Звездные футболисты ПСЖ и Месси

Ни бразилец, ни его потенциальная возлюбленная никак не комментировали свои отношения в социальных сетях.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям взглянуть на снимки девушки в Instagram, на профиль которой подписались более 280 тысяч человек.

Бруна Бьянкарди похвасталась стройным телом
Бруна Бьянкарди в черном бикини
Бруна Бьянкарди на пляже
Бруна Бьянкарди в бюстгальтере
Бруна Бьянкарди сфотографировалась в зеркале
Бруна Бьянкарди в очках и кепке

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая подруга Неймара модель Наталья Барулич показала бразильцу, чего он лишился, решив переключить свое внимание на других девушек. Она полностью разделась и опубликовала фото в сети.

ИспанияИбицаНеймар