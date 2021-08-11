Неймара заподозрили в новом романе после ужина с семьей Месси. Фото девушки

Знаменитый нападающий ПСЖ Неймар спровоцировал слухи о новом романе после того, как привел популярную Instagram-блогершу Бруну Бьянкарди на ужин к своему бывшему одноклубнику Лионелю Месси и его жене Антонелле Рокуццо. Бразилец приехал на Ибицу, чтобы набраться сил перед стартом нового сезона.

Как сообщает издание The Sun, в сети появился снимок, на котором Неймар позирует с партнерами по ПСЖ Марко Вератти, Анхелем ди Марией, Леандро Паредесом, а также с Месси. В тот же вечер Лионель и Антонелла организовали ужин, а подруга Ди Марии опубликовала фото, на котором в компании девушек и жен звездных футболистов можно увидеть и Бьянкарди.

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Ни бразилец, ни его потенциальная возлюбленная никак не комментировали свои отношения в социальных сетях.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям взглянуть на снимки девушки в Instagram, на профиль которой подписались более 280 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая подруга Неймара модель Наталья Барулич показала бразильцу, чего он лишился, решив переключить свое внимание на других девушек. Она полностью разделась и опубликовала фото в сети.