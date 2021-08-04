Модель, которую бросил Неймар, в отместку снялась полностью обнаженной. Фото

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
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Наталья Барулич

Бывшая девушка знаменитого бразильского футболиста ПСЖ Наталья Барулич показала, что он потерял, расставшись с ней. Кубино-хорватская красавица снялась в стиле ню, выложив все в Instagram.

Наталья Барулич снялась обнаженной

28-летняя Барулич поразила своих 3,7 миллиона подписчиков, прикрывшись одной лишь шляпой и надев туфли на высоких каблуках на греческом острове Миконос.

Наталья Барулич без одежды
Видео дня

На одном из снимков можно увидеть, как 28-летняя женщина трогает свои туфли Dolce Gabbana, демонстрируя всем свои бедра.

Наталья Барулич лишь в шляпе и на каблуках

В подписи к фотографии она написала: "Некоторые дни предназначены для того, чтобы влюбляться в людей. Некоторые дни для городов, а некоторые для вашего уединения".

Наталья Барулич поразила фотосессией в стиле ню

Барулич познакомилась с бразильцем несколько лет назад.

Наталья Барулич в шляпе голая

В то время ее парень, колумбийский певец Малума, выступал на одном из дней рождения спортсмена. После расставания с артистом в 2019 году 28-летняя модель неоднократно снималась обнаженной, выставляла совместные снимки с Неймаром и даже появлялась с ним на обложке российской версии журнала GQ.

Наталья Барулич на пляже
Наталья Барулич топлес
Наталья Барулич в Майами
Наталья Барулич в бикини
Наталья Барулич

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая подруга Неймара Сорая Вучелич с трудом вместила в камеру огромную грудь.

Неймар