Неймара заподозрили в романе с известной певицей: фото девушки

Звездного футболиста ПСЖ Неймара заподозрили в отношениях с аргентинской певицей Эмилией Мернес.

Как сообщает издание The Sun, несколько дней назад девушка опубликовала фото со своей крестницей. В комментарии пришел бразилец и отправил ей сердечко. Она не оставила это без внимания, ответив ему тем же.

Впервые Неймара заметили с Мернес на его вечеринке в честь Нового года. Певица стала VIP-гостьей на мероприятии, на котором якобы собралось около 500 человек. Они с бразильцем мило общались и танцевали под популярные песни.

Последние серьезные отношения Неймара датируются 2018 годом, когда он встречался с бразильской моделью и актрисой Бруной Маркезини. В 2020 году в СМИ неоднократно появлялись слухи о романе звезды ПСЖ с американской моделью Натальей Барулич, однако сама она позже опровергла эту информацию, назвав ее "полной ерундой".

OBOZREVATEL предлагает вам взглянуть на снимки Мернес, опубликованные на ее странице в Instagram, на которую подписались почти 2 млн человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сестра Неймара Рафаэлла Сантос похвасталась пышными формами в бикини.