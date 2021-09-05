На пляже в бикини: папарацци показали Шарапову после ухода из тенниса

Россиянка Мария Шарапова показала, что сохранила свою невероятную фигуру даже после ухода из тенниса, наслаждаясь отдыхом на яхте в Венеции со своим женихом, миллионером Александром Гилксом.

34-летняя теннисистка ушла из большого спорта в прошлом году, выиграв за карьеру пять турниров Большого шлема и завоевав серебряную медаль на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году.

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Шарапова, одетая в черное бикини, была замечена отдыхающей со своим партнером Гилксом и некоторыми друзьями в одном из заливов Венеции.

Российская звезда прилетела в Италию на Венецианский кинофестиваль. Журналисты заметили ее в четверг вечером на премьере фильма.

Шарапова в 17 лет выиграла Wimbledon в 2004 году, а через год стала первой ракеткой мира - первой россиянкой, добившейся этого результата.

Затем Шарапова выиграла Открытый чемпионат США в 2006 году, Открытый чемпионат Австралии в 2008 году. В 2012-м, победив на Roland Garros, Мария смогла собрать "карьерный шлем" (победа на всех четырёх турнирах Большого шлема в разные годы), что удалось сделать лишь шести теннисисткам в Открытой эре.

Шарапова начала встречаться с британским бизнесменом Гилксом в 2018 году. В декабре прошлого года пара обручилась.

До этого была помолвлена со словенским баскетболистом Сашей Вуячичем и встречалась с другой звездой тенниса Григором Димитровым с 2012 по 2015 год.

​Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шарапова удивила поклонников, снявшись в классической фотосессии для бренда Bala, который занимается продажей аксессуаров для фитнеса.