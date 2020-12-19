Шарапова "вернулась в прошлое", снявшись в ретро-фотосессии

Знаменитая российская экс-теннисистка Мария Шарапова удивила поклонников, снявшись в классической фотосессии для бренда Bala, который занимается продажей аксессуаров для фитнеса.

У себя в Instagram, на который подписались более 4 миллионов человек, бывшая спортсменка опубликовала серию снимков в одежде в стиле ретро. На них она запечатлена за рулем винтажного автомобиля, на шезлонге и даже перед старым черно-белым телевизором.

Фотографии вызвали восхищение у поклонников Шараповой. Они отметили, что ей очень идет этот образ.

Напомним, что Мария закончила карьеру в феврале 2020 года. Россиянка выиграла пять турниров Большого шлема в 2004-2014 годах, став обладательницей так называемого карьерного шлема (выиграла все главные теннисные турниры, но в разные годы). На ее счету две победы на Roland Garros (2012, 2014) и по одному титулу US Open (2006), Australian Open (2008) и Wimbledon (2004). Также она завоевала 36 побед на турнирах серии WTA и 4 – на соревнованиях ITF.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шарапова объявила о помолвке с британским бизнесменом.