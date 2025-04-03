На камеру попало, как раздетой Свитолиной делают массаж. Видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№18WTA) решила поправить свое здоровье в одной из частных киевских реабилитационных клиник. 30-летняя одесситка прошла небольшой оздоровительный массаж.

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Мануальный терапевт на видео несколько раз хрустел суставами теннисистки. Такой метод используют для снятия напряжения, улучшения подвижности суставов и облегчения боли, но он требует высокой квалификации специалиста, так как при неправильном выполнении может быть опасным.

После этого Элине размяли спину и ноги, а закончилось все сеансом иглоукалывания. То, как в теннисистку втыкают иголки, вызвало бурные эмоции у девушки, которая в этот момент находилась рядом.

Как сообщал OBOZ.UA, осенью прошлого года Свитолина решила выложить в соцсети небольшой фотоотчет о своем отдыхе в Омане, где она сполна насладилась живописными морскими пейзажами и идеальным спокойствием. Кадры, на которых расслабленная и загорелая украинка позирует в бикини, вызвали настоящий фурор в Instagram.

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