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На камеру попало, как раздетой Свитолиной делают массаж. Видео

Максим Иншаков
Раздевалка
2 минуты
192
На камеру попало, как раздетой Свитолиной делают массаж. Видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№18WTA) решила поправить свое здоровье в одной из частных киевских реабилитационных клиник. 30-летняя одесситка прошла небольшой оздоровительный массаж.

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На камеру попало, как раздетой Свитолиной делают массаж. Видео

Мануальный терапевт на видео несколько раз хрустел суставами теннисистки. Такой метод используют для снятия напряжения, улучшения подвижности суставов и облегчения боли, но он требует высокой квалификации специалиста, так как при неправильном выполнении может быть опасным.

На камеру попало, как раздетой Свитолиной делают массаж. Видео

После этого Элине размяли спину и ноги, а закончилось все сеансом иглоукалывания. То, как в теннисистку втыкают иголки, вызвало бурные эмоции у девушки, которая в этот момент находилась рядом.

Как сообщал OBOZ.UA, осенью прошлого года Свитолина решила выложить в соцсети небольшой фотоотчет о своем отдыхе в Омане, где она сполна насладилась живописными морскими пейзажами и идеальным спокойствием. Кадры, на которых расслабленная и загорелая украинка позирует в бикини, вызвали настоящий фурор в Instagram. 

На камеру попало, как раздетой Свитолиной делают массаж. Видео

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