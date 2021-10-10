Модель Playboy, родившая от футболиста 'Динамо', снялась в эротической фотосессии

Жена легионера киевского "Динамо" Беньямина Вербича впечатлила многотысячную армию поклонников в Instagram, похваставшись съемками в кружевном белье. Альвина Царенко снялась в красном прозрачном лифе, который практически не скрывал ее пышного бюста.

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На другой фотографии Царенко запечатлена в белом бюсте, трусиках и поясе для чулок.

В комментариях пользователи завалили девушку восторженными комментариями, отмечая ее невероятную красоту.

Отметим, что 17 августа Царенко родила для Вербича сына. Сразу после родов супруга футболиста при полном макияже похвасталась снимком из клиники.

Альвина Царенко родилась в Киеве. В свое время училась в КПИ на кафедре Медицинских приборов и систем.

Позже ее основным занятием стала модельная деятельность. Она принимала участие в фотосессиях для мужского журнала Playboy.