Модель Playboy, родившая от футболиста "Динамо", снялась в эротической фотосессии

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
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Модель Playboy, родившая от футболиста 'Динамо', снялась в эротической фотосессии

Жена легионера киевского "Динамо" Беньямина Вербича впечатлила многотысячную армию поклонников в Instagram, похваставшись съемками в кружевном белье. Альвина Царенко снялась в красном прозрачном лифе, который практически не скрывал ее пышного бюста.

Альвина Царенко снялась в прозрачном белье
Альвина Царенко в розовом
Альвина Царенко
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На другой фотографии Царенко запечатлена в белом бюсте, трусиках и поясе для чулок.

Альвина Царенко в белом белье

В комментариях пользователи завалили девушку восторженными комментариями, отмечая ее невероятную красоту.

Альвина Царенко топлес
Альвина Царенко в красном купальнике

Отметим, что 17 августа Царенко родила для Вербича сына. Сразу после родов супруга футболиста при полном макияже похвасталась снимком из клиники.

Альвина Царенко в роддоме
Альвина Царенко по возвращении домой
Альвина Царенко с младенцем
Альвина Царенко после родов

Альвина Царенко родилась в Киеве. В свое время училась в КПИ на кафедре Медицинских приборов и систем.

Раннее фото Альвина Царенко
Альвина Царенко во время учебы в ВУЗе

Позже ее основным занятием стала модельная деятельность. Она принимала участие в фотосессиях для мужского журнала Playboy.

Альвина Царенко снималась обнаженной
Альвина Царенко была моделью для Playboy
Альвина Царенко
Беньямин Вербич