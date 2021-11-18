Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский вместе с Позитивом и Игорем Ласточкиным принял участие в "Подкатах". Спортсмен стал одним из главных героев.

Для справки: "Подкаты" - шоу на Youtube-канале "Львы на джипе", в котором известные (и не очень) молодые люди пытаются познакомиться с известными (и не очень) девушками. С ноября авторы канала решили снимать программу и с обратной схемой, когда девушки пытаются подкатить к парню.

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Одним из героев такого выпуска и стал Милевский, к которому пытались подкатить несколько девушек. Победительницей стала запорожская Instagram-блогерша Карина Тимкив.

Тимкив, надев шахтерскую каску, спросила у Артема, не хочет ли он, как в "старые-добрые, тр**нуть "Шахтер?". Весь зал засмеялся и зааплодировал, а Артем в итоге назвал этот подкат самым лучшим.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям оценить внешность девушки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Милевский словами про "Динамо" на шоу "Подкаты" подкатил к телеведущей "Шахтера" и получил ответку.