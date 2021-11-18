Милевскому предложили "тр**нуть "Шахтер". Видео

Максим Иншаков
Раздевалка
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1,6 т.
Карина Тимкив

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский вместе с Позитивом и Игорем Ласточкиным принял участие в "Подкатах". Спортсмен стал одним из главных героев.

Артем Милевский

Для справки: "Подкаты" - шоу на Youtube-канале "Львы на джипе", в котором известные (и не очень) молодые люди пытаются познакомиться с известными (и не очень) девушками. С ноября авторы канала решили снимать программу и с обратной схемой, когда девушки пытаются подкатить к парню.

Видео дня
Карина Тимкив

Одним из героев такого выпуска и стал Милевский, к которому пытались подкатить несколько девушек. Победительницей стала запорожская Instagram-блогерша Карина Тимкив.

Тимкив, надев шахтерскую каску, спросила у Артема, не хочет ли он, как в "старые-добрые, тр**нуть "Шахтер?". Весь зал засмеялся и зааплодировал, а Артем в итоге назвал этот подкат самым лучшим.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям оценить внешность девушки.

Карина Тимкив снялась обнаженной
Карина Тимкив в шляпе
Карина Тимкив в розовом
Карина Тимкив.
Карина Тимкив на шоу подкаты
Карина Тимкив топлес
Карина Тимкив в желтом
Карина Тимкив.
Карина Тимкив.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Милевский словами про "Динамо" на шоу "Подкаты" подкатил к телеведущей "Шахтера" и получил ответку.

Артем Милевский