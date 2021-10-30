Милевский словами про "Динамо" подкатил к телеведущей "Шахтера" и получил ответку

Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский принял участие в шоу "Подкаты" на Youtube-канале "Львы на джипе". Вместе с другими участникам экс-форвард "Динамо" попытался познакомиться с известными украинскими красавицами.

По правилам программы, каждый из мужчин по-очереди одной фразой пытался привлечь внимание представительницы противоположного пола (т.е. "подкатить" к ней). В конкурсе принимали участие:

Модель и телеведущая Алла Костромичева

Видео дня

Инстаблогер Надин Медведчук

Tik-Tok блогерша Настя Захандревич

Экс-участница Open kids Юля Гамалий, финалистка конкурса "Мисс Украина" Юлия Андриенко

Ведущая телеканала "Шахтер" Ольга Каленчук.

Милевского "отшили" все девушки, кроме Андриенко, при этом Костромичева сделала это фразой "А вы что, кто-то известный?". Но самый оригинальный ответ Артем получил от Каленчук.

Футболист захотел познакомиться фразой "Я был в "Динамо" Брест и "Динамо" Киев. Я думаю, что ты не будешь очередным динамо в моей жизни", на что Ольга ответила "Прости, я болею за "Шахтер".

Как сообщал OBOZREVATEL, в составе Динамо Артем выступал с 2002 по 2013 годы, сыграв 247 матчей, забив 82 гола и отдав 54 результативные передачи.

Летом этого года Артем заявил, что завершил карьеру. 24 октября Артем трогательно попрощался с болельщиками "Динамо".