Милевский – болельщику: сиди на диване, и не п*зди, баран

Бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский устроил холивар с болельщиками в Instagram его бывшего партнера по клубу и сборной Украины Александра Алиеву.

Алиев разместил свой гол "Днепру" в матче 23-го тура УПЛ, который состоялся 18 марта 2013 года. На 67-й минуте Александр точным ударом со штрафного смог поразить ворота Яна Лаштувки. На 83-й минуте окончательный счет 2:0 оформил Милевский.

В комментариях к голу Артема спровоцировал один из болельщиков, напомнив ему о любви к алкоголю. В ответ Милевский не сдержался.

"Завали свой хавальник. Сиди на диване своем и не п*зди", - резко ответил футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий брестского "Динамо" намекнул на то, что в скором времени может присоединиться к одной из команд украинского чемпионата.

На своей странице в Instagram Артем Милевский опубликовал снимок на фоне моря и написал, что скоро вернется в Украину, сопроводив эти слова эмодзи с футбольным мячом.