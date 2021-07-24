Мейвезера, сделавшего предложение стриптизерше, засекли с бывшей девушкой. Фото

Невеста-стриптизерша легендарного боксера Флойда Мейвезера (50-0, 27 КО) Анна Монро сказала своим друзьям о том, что между ними "все кончено". Это случилось после того, как американца засекли с бывшей девушкой Галлиен Набилой на Пятом авеню в Нью-Йорке.

Как сообщает издание The Sun, на снимках, которые появились в сети, видно, как Мейвезер прогуливается в обнимку с моделью, прежде чем посадить ее в свой внедорожник. Его нынешняя девушка в этот момент находилась в другом конце страны – в Лас-Вегасе.

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"Анна крайне подавлена, поскольку она думала, что они с Флойдом поженятся и будут воспитывать ребенка. Она считает, что дала боксеру все. Монро собиралась сходить к организатору свадьб, но увидела фотографии и была шокирована. Она сказала друзьям, что между ними с Мейвезером все кончено", – рассказал источник.

Напомним, что пара познакомилась, когда Монро пришла на собеседование в один из стрип-клубов боксера. Анну не взяли на работу, но ей повезло столкнуться с Флойдом в коридоре по дороге к выходу из заведения.

Впервые об их отношениях стало известно в начале января 2021 года. Вскоре после этого боксер сделал своей новой возлюбленной предложение.

Что касается Набилы, с которой он был замечен в Нью-Йорке, то они встречались в 2019 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мейвезер выгнал Монро из особняка за 11 миллионов долларов, чтобы лучше подготовиться к поединку против знаменитого YouTube-блогера Логана Пола.

Американцу на удивление не удалось нокаутировать своего соперника.