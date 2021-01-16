Легендарный Мейвезер закрутил роман со стриптизершей: фото девушки

Легендарный боксер Флойд Мейвезер закрутил роман со стриптизершей из своего клуба Girl Collection Анной Монро и хочет, чтобы она родила ему ребенка.

Как сообщает издание The Sun, пара встречалась на протяжении нескольких месяцев и официально объявила об отношениях в новогодний день. Они поделились этой новостью с семьей и друзьями, а также поговорили с родителями Анны, которые живут в Великобритании, через Facetime.

Монро родилась в США, но затем переехала в Англию с родителями, а в 22 года вернулась назад. Они с Флойдом познакомились в стрип-клубе, когда девушка пришла на собеседование. Ей не дали работу, но когда она уже направлялась к выходу, то прошла мимо Мейвезера в коридоре.

На следующий день Анне перезвонили и попросили прийти еще раз. В клубе ее ждал Флойд, который сообщил, что теперь она будет главной танцовщицей, и предложил ей присоединиться к нему за ужином при свечах.

После этого на их страницах в социальных сетях начали одновременно появляться снимки из одинаковых мест: Парижа, Абу-Даби, Амстердама и других городов мира.

OBOZREVATEL предлагает вам насладиться снимками Монро, опубликованными на ее странице в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мейвезер объявил о возвращении на ринг ради боя со знаменитым YouTube-блогером.