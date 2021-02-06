Матч НБА остановили из-за перепалки Леброна Джеймса и фанатки: фото девушки

Недавний матч регулярного сезона НБА остановили на несколько минут из-за конфликта между звездой "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброном Джеймсом и фанаткой "Атланты Хокс" Джулианой Карлос.

За восемь минут до окончания четвертой четверти баскетболист что-то сказал мужу 25-летней девушки, который вместе с ней сидел в первом ряду. После этого она встала, сорвала с себя защитную маску и начала нецензурно выражаться в адрес Леброна, сказав ему закрыть рот и убираться.

На паркете тут же появились сотрудники службы безопасности и вывели пару из зала. Сам поединок все же был доигран и закончился победой "Лейкерс" со счетом 107:99.

Позже Джулиана извинилась за свое поведение и признала, что потеряла самообладание, поскольку оскорбили ее любимого человека. После инцидента на ее страницу в Instagram подписались около 80 тысяч человек. В ответ на это 25-летняя девушка закрыла свой аккаунт в социальной сети.

Тем не менее, OBOZREVATEL предлагает вам взглянуть на фотографии фанатки, которая не побоялась вступить в конфликт с самим "Королем Джеймсом".

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