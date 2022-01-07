Марина Бех-Романчук озадачила Instagram необычной фотосессией

Знаменитая украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук решила продемонстрировать своим подписчикам в Instagram новый образ. Красотка, привыкшая к спортивным фотосессиями, выложила у себя в аккаунте женственные снимки.

Бех-Романчук написала, что очень редко примеряет женские образы, но ей часто хочется чувствовать себя не только спортсменкой но и девушкой, женщиной.

"Поэтому теперь будет больше таких образов и времени на свои женские радости" – отметила Марина, спросив у фоловеров, первое или второе фото им нравится больше.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Марина попала в сложную ситуацию со своим эротическим снимком, который случайно показала всем желающим. Позже она его удалила, но кадр сохранился в интернете.

Несколько месяцев назад легкоатлетка снялась в клипе группы "Антитела" на песню "Стань". Спортсменка предстала в образе спринтерской бегуньи.

Напомним, что Бех в 2021 году стала чемпионкой Европы в помещениях.

Также является серебряной призеркой чемпионата мира 2019 и чемпионата Европы 2018 года. Чемпионка Универсиады 2019. Четырёхкратная чемпионка Украины.

На Олимпиаде-2020 в Токио, Марина стала лишь пятой. Девушка едва не расплакалась, комментируя свои результаты.

Ее муж-пловец Михаил Романчук на Играх в Японии завоевал две медали. Сначала он взял "бронзу" на дистанции 800 метров вольным стилем, а затем принес Украине первое "серебро" на 1500 метрах.