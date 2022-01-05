Марина Бех-Романчук случайно выложила свое эротическое фото в Instagram

Максим Иншаков
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Марина Бех-Романчук

Знаменитая украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук попала в щекотливую ситуацию со своей фотосессией. 26-летняя уроженка Хмельниччины вместе со своим супругом провели новогодние праздники в Буковеле.

Марина решила эффектным эротическим снимком закрыть свой "яркий и незабываемый" отдых, однако выложила не совсем тот снимок, что надо.

Instagram Марины Бех-Романчук

Спустя некоторое время пост был удален, однако он сохранился в интернете.

Скандальное фото Марины Бех-Романчук
Видео дня

Несколько месяцев назад легкоатлетка снялась в клипе группы "Антитела" на песню "Стань". Спортсменка предстала в образе спринтерской бегуньи.

Бех-Романчук в купальнике.

Напомним, что Бех в 2021 году стала чемпионкой Европы в помещениях.

Откровенная Марина.

Также является серебряной призеркой чемпионата мира 2019 и чемпионата Европы 2018 года. Чемпионка Универсиады 2019. Четырёхкратная чемпионка Украины.

Марина выиграла ЧЕ-2021

На Олимпиаде-2020 в Токио, Марина стала лишь пятой. Девушка едва не расплакалась, комментируя свои результаты.

Соблазнительная Марина Бех-Романчук.
Марина Бех в Португалии у бассейна

Ее муж-пловец Михаил Романчук на Играх в Японии завоевал две медали. Сначала он взял "бронзу" на дистанции 800 метров вольным стилем, а затем принес Украине первое "серебро" на 1500 метрах.

УкраинаМарина Бех-Романчук