Марина Бех-Романчук случайно выложила свое эротическое фото в Instagram

Знаменитая украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук попала в щекотливую ситуацию со своей фотосессией. 26-летняя уроженка Хмельниччины вместе со своим супругом провели новогодние праздники в Буковеле.

Марина решила эффектным эротическим снимком закрыть свой "яркий и незабываемый" отдых, однако выложила не совсем тот снимок, что надо.

Спустя некоторое время пост был удален, однако он сохранился в интернете.

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Несколько месяцев назад легкоатлетка снялась в клипе группы "Антитела" на песню "Стань". Спортсменка предстала в образе спринтерской бегуньи.

Напомним, что Бех в 2021 году стала чемпионкой Европы в помещениях.

Также является серебряной призеркой чемпионата мира 2019 и чемпионата Европы 2018 года. Чемпионка Универсиады 2019. Четырёхкратная чемпионка Украины.

На Олимпиаде-2020 в Токио, Марина стала лишь пятой. Девушка едва не расплакалась, комментируя свои результаты.

Ее муж-пловец Михаил Романчук на Играх в Японии завоевал две медали. Сначала он взял "бронзу" на дистанции 800 метров вольным стилем, а затем принес Украине первое "серебро" на 1500 метрах.