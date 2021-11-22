Марина Бех-Романчук разделась в Португалии до бикини, поразив идеальным телом. Фотофакт

Максим Иншаков
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Марина Бех-Романчук

Титулованная украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук похвасталась своим отдыхом после тренировки в португальском Монте-Горду. 26-летняя украинка выложила снимок с бортика бассейна.

В кадре наша соотечественница позирует в зеленом бикини, демонстрируя идеальное спортивное тело. Купальник не скрывал сексуальные изгибы тела спортсменки, лишь подчеркивая ее сексуальность.

Марина Бех-Романчук в зеленом бикини

Поклонники Марины в комментариях также оценили ее внешний вид, завалив восторженными отзывами.

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Марина Бех-Романчук в Севилье
Марина Бех-Романчук на тренировке
Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук в лифте
Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук в Турции
Марина Бех-Романчук на фоне роз

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бех-Романчук в нижнем белье сверкнула новым тату на бедре. На нем – олимпийские кольца переплетены с пятью бирюзовыми цветками.

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