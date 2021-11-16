Чемпионка Марина Бех-Романчук с новым тату на необычном месте забралась на коллегу

Одна из лучших прыгуний в длину на планете Марина Бех-Романчук продолжает радовать своих подписчиков новыми кадрами в соцсетях. Чемпионка Европы наконец-то показала свою новую татуировку, после чего отправилась на тренировочный сбор в Португалию на океанское побережье.

На своей странице в Instagram 26-летняя красавица из Хмельницкого в нижнем белье сверкнула новым тату на бедре. На нем – олимпийские кольца переплетены с пятью бирюзовыми цветками.

"Мое второе тату. Оно для меня особенное и имеет глубокий смысл! Я давно держала в голове эту идею, но никак не могла решиться и найти нужное время... И это время пришло сейчас. Тогда, когда я мотивирована и вдохновлена, как никогда, и эта маленькая красота будет шагать со мной только вперед", – восторженно написала девушка в соцсетях.

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После этого Бех-Романчук отправилась на сбор в португальское село Монте-Горду на берегу Атлантического океана в юго-восточной части страны. Там Марина под присмотром тренера проводит необычные тренировки с коллегой – Марией Гореловой из Херсона, бронзовой призеркой юниорского чемпионата мира.

А за возможность насладиться закатом у океана девушкам приходится потрудиться на тренировках и побегать по песочку.

Поделилась Марина и фотографиями испанской Севильи, которая находится совсем рядом с место сбора легкоатлеток и где она недавно побывала.

В этом городе в Андалусии спортсменке так хорошо и эмоции так ее наполняют, что она готова делать фотографии в каждом его уголке.

Севилья вошла в список любимых городов знаменитой прыгуньи.

Напомним, на Олимпийских играх в Токио-2020 украинская звезда "королевы спорта" заняла пятое место.

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