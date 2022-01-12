Марина Бех-Романчук показала свою любовь к мужу на глазах толпы в центре Киева

Знаменитая украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук вместе со своим мужем – пловцом Михаилом Романчуком – решила посетить главную елку Украины. Спортивная семья приехала на Софиевскую площадь и решила всему миру продемонстрировать свою любовь.

Марина и Михаил страстно поцеловались, не обращая внимания на толпу, которая в этот момент их окружала на одной из главных площадей страны.

"Наша сказка", – коротко у себя в Instagram подписала кадры легкоатлетка.

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Ранее Бех-Романчук написала, что очень редко примеряет женские образы, но ей часто хочется чувствовать себя не только спортсменкой но и девушкой, женщиной.

Из-за этого девушка выложила свою неожиданную фотосессию, озадачив фоловеров вопросом.

Ранее Марина снялась в клипе группы "Антитела" на песню "Стань". Девушка примерила на себе образ спринтерской бегуньи.

Напомним, что Бех в 2021 году выиграла чемпионат Европы в помещениях.

Также является серебряной призеркой чемпионата мира 2019 и чемпионата Европы 2018 года. Чемпионка Универсиады 2019. Четырёхкратная чемпионка Украины.

На Олимпиаде-2020 в Токио, Марина стала лишь пятой. Девушка едва не расплакалась, комментируя свои результаты.

Ее муж-пловец Михаил Романчук на Играх в Японии завоевал две медали. Сначала он взял "бронзу" на дистанции 800 метров вольным стилем, а затем принес Украине первое "серебро" на 1500 метрах.