Марина Бех-Романчук показала свою любовь к мужу на глазах толпы в центре Киева
Знаменитая украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук вместе со своим мужем – пловцом Михаилом Романчуком – решила посетить главную елку Украины. Спортивная семья приехала на Софиевскую площадь и решила всему миру продемонстрировать свою любовь.
Марина и Михаил страстно поцеловались, не обращая внимания на толпу, которая в этот момент их окружала на одной из главных площадей страны.
"Наша сказка", – коротко у себя в Instagram подписала кадры легкоатлетка.
Ранее Бех-Романчук написала, что очень редко примеряет женские образы, но ей часто хочется чувствовать себя не только спортсменкой но и девушкой, женщиной.
Из-за этого девушка выложила свою неожиданную фотосессию, озадачив фоловеров вопросом.
Ранее Марина снялась в клипе группы "Антитела" на песню "Стань". Девушка примерила на себе образ спринтерской бегуньи.
Напомним, что Бех в 2021 году выиграла чемпионат Европы в помещениях.
Также является серебряной призеркой чемпионата мира 2019 и чемпионата Европы 2018 года. Чемпионка Универсиады 2019. Четырёхкратная чемпионка Украины.
На Олимпиаде-2020 в Токио, Марина стала лишь пятой. Девушка едва не расплакалась, комментируя свои результаты.
Ее муж-пловец Михаил Романчук на Играх в Японии завоевал две медали. Сначала он взял "бронзу" на дистанции 800 метров вольным стилем, а затем принес Украине первое "серебро" на 1500 метрах.