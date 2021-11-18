Марина Бех-Романчук не смогла надеть шорты и уехала с тренировки без них. Видео

Титулованная украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук проводит сборы в португальском Монте-Горду. 26-летняя украинка похвасталась плодотворными тренировками выложив короткое видео из лифта. В кадре Марина признается, что половина сборов уже позади.

В подписи к ролику наша соотечественница призналась, что так устала, что даже не смогла надеть шорты.

"Сегодня был экватор наших сборов на стадионе было не до сторис, а сейчас одно желание - отдохнуть", – сказала спортсменка.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бех-Романчук в нижнем белье сверкнула новым тату на бедре. На нем – олимпийские кольца переплетены с пятью бирюзовыми цветками.