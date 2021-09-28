Магучих снялась в купальнике и произвела фурор в сети

Титулованная украинская легкоатлетка Ярослава Магучих похвасталась восхитительной фигурой, опубликовав снимок в купальнике на своей странице в Instagram. Прыгунья в высоту отправилась на заслуженный отдых после окончания сезона в своем виде спорта.

В профиле нашей соотечественницы появилось фото, на котором она позирует на фоне кристально чистой воды. Судя по последним постам, Ярослава проводит отпуск в Турции.

Снимок Магучих произвел фурор в социальной сети. Поклонники девушки засыпали ее комплиментами в комментариях и поставили более 10 тысяч лайков под публикацией за первые четыре часа.

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"Богиня", "Афродита, вышедшая из пены морской", "Возьми мое сердце, ты потрясающая", "Ты должна быть популярнее, чем Алиса Шмидт (немецкая бегунья, считается самой сексуальной спортсменкой мира – Ред.)", "Невероятная красотка".

Напомним, что Магучих является четырехкратной победительницей этапов Бриллиантовой лиги, чемпионкой мира среди юношей, чемпионкой Европы в помещении, победительницей юношеских Олимпийских игр, а также обладательницей множества других наград. На Олимпиаде в Токио Ярослава заняла третье место.

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