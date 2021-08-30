Дарья Белодед поразила Instagram своей необычной фотосессией

Максим Иншаков
Максим Иншаков
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Дарья Белодед

Прославленная украинская дзюдоистка и бронзовая призера Олимпиады-2020 Дарья Белодед произвела неизгладимое впечатление на своих подписчиков в Instagram, снявшись в эффектном образе женщины-рыцаря. 20-летняя киевлянка поддержала фестиваль художественных промыслов "Этника" став амбассадором кузнечного мастерства.

Фотографы издания Jetsetter запечатлели спортсменку в плаще и с длинным мечом. Эта фотосессия вызвала бурную реакцию у подписчиков Дарьи. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться нашей соотечественницей.

Дарья Белодед с мечом
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Дарья Белодед

Юзеры восхищаются красотой девушки, однако многие потеряли дар речи, написав просто "Вау!".

Комментарии под фото

Как сообщал OBOZREVATEL, Белодед недавно впервые рассказала сокровенные подробности отношений с итальянским дзюдоистом.

Дарья Белодед