Дарья Белодед поразила Instagram своей необычной фотосессией

Прославленная украинская дзюдоистка и бронзовая призера Олимпиады-2020 Дарья Белодед произвела неизгладимое впечатление на своих подписчиков в Instagram, снявшись в эффектном образе женщины-рыцаря. 20-летняя киевлянка поддержала фестиваль художественных промыслов "Этника" став амбассадором кузнечного мастерства.

Фотографы издания Jetsetter запечатлели спортсменку в плаще и с длинным мечом. Эта фотосессия вызвала бурную реакцию у подписчиков Дарьи. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться нашей соотечественницей.

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Юзеры восхищаются красотой девушки, однако многие потеряли дар речи, написав просто "Вау!".

Как сообщал OBOZREVATEL, Белодед недавно впервые рассказала сокровенные подробности отношений с итальянским дзюдоистом.