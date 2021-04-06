Любовница звезды английской Премьер-лиги рассказала об изменах футболиста

33-летняя любовница неназванной звезды английской Премьер-лиги Жаклин Соуза рассказала о двухлетних отношениях с футболистом и о том, что она воспитывает его девятимесячную дочь.

Как сообщает издание The Sun, женщина, которая работает хостес заявила, что игрок переписывался с ней даже во время свадьбы и обещал ей, что будет любить ее вечно.

"Он все время писал мне сообщения, даже во время свадебной церемонии и вечеринки. Я рассталась с ним после того, как он женился, поскольку для меня это уже слишком. Его брат рассказал мне, что на свадьбе он выглядел очень встревоженным, потому что думал обо мне. Он дополнительно заплатил за интернет, чтобы продолжать писать мне во время полета на медовый месяц. Он хотел быть уверенным в том, что я буду ждать его возвращения со свадебного путешествия. Он клялся, что будет любить меня вечно", – поделилась воспоминаниями Соуза.

Свадьба футболиста состоялась в 2019 году, но она никак не повлияла на отношения между звездой АПЛ и Жаклин.

"Он сказал, что его чувства ко мне никогда не угаснут. В следующие несколько месяцев после свадьбы он относился ко мне как к своей девушке, а мне приходилось говорить, что у меня есть парень. Он был очень ревнив, я не могла даже поужинать без него. Он по-тихому ускользал из дома, чтобы встретиться со мной", – продолжила свою историю Соуза.

Вскоре она забеременела, что привело к серьезным изменениям в их отношениях.

"Я была шокирована, поскольку не подозревала, что он воспримет новость о беременности так плохо. Именно он говорил о том, как было бы классно, если бы у нас появились общие дети. Мы пытались договориться, что он не будет помогать мне воспитывать ребенка физически, но возьмет на себя финансовые траты. Через несколько месяцев его жена узнала о моей беременности, после чего он начал делать вид, что меня не существует, что мы никогда не виделись. У меня началась ужасная депрессия, из-за которой я лишилась работы", – пожаловалась любовница.

Она также добавила, что наняла адвоката и попыталась сделать тест на отцовство ребенка, но футболист постоянно находил отговорки, заявляя, что у него нет времени на то, чтобы сдать образец ДНК.

Сейчас Соуза вернулась к нормальной жизни и самостоятельно воспитывает свою девятимесячную дочь.

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