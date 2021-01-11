Любовница Вудса рассказала о "диких секс-оргиях" с 10 проститутками одновременно

Накануне премьеры полномасштабного документального фильма "Tiger" от HBO о Тайгере Вудсе, одна из героинь фильма Рэйчел Учител раскрыла подробности личной жизни легендарного гольфиста.

45-летняя американка, которая долго время была любовницей титулованного спортсмена, призналась, что Вудс развлекался с 10 проститутками одновременно на диких секс-вечеринок.

По словам Учител, Вудс чувствовал себя "перезаряженным" после их совместных встреч, так как он мог переложить на нее свои проблемы. Даже несмотря на то, что в то время был женат на модели Элин Нордегрен.

"Он называл это "подключением к сети". Он говорил мне, что рядом со мной чувствовал, как подзаряжается энергией. У него были проблемы со сном. Я сидела с ним часами, пока он засыпал рядом со мной, и когда он вставал, он вел себя, словно маленький ребенок. Это звучит немного странно. Он ел хлопья и смотрел свои мультфильмы", – цитирует Учител The Sun.

В фильме HBO сообщается, что Вудс на свои вечеринки заказывал проституток на сумму более 100 000 долларов .

Вудс начал терять контроль над своей жизнью после смерти отца в 2006 году. После трагедии он начал совершать дикие поездки в Вегас, где развлекался с Майклом Джорданом и Чарльзом Баркли.

Одна из участниц таких вечеринок Мишель Браун, рассказала, что "каждые пару месяцев он просил новых девушек".

"Одновременно могло быть до 10 девочек. У него был особый типаж, ему нравились молодые милашки из колледжа, жившие по соседству, предпочтительно блондинки", – отметила Браун.

Другая экс-эскортница Лоредана Джоли призналась в необычном увлечении Вудса.

"Он получал удовольствие от ролевых игр. Мы приходили толпой, после чего он одевал нас в костюмы. Мы были как маленькие куколки", – сказала Джоли.

Как сообщал OBOZREVATEL, 45-летний Вудс является 15-кратным победитель турниров "Мэйджор". Первый спортсмен — миллиардер, хотя большую часть денег (около 90 %) заработал не на гольф-поле, а на рекламе.

В мае 2017 года Тайгер Вудс был задержан полицией в невменяемом состоянии из-за чрезмерного употребления лекарств.