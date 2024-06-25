Знаменитая украинская теннисистка снялась топлес для журнала. Фото

Первая ракетка Украины Марта Костюк приняла участие в откровенной фотосессии от Vogue, посвященной Олимпиаде-2024. 21-летняя киевлянка снялась топлес, украсив обложку журнала.

Кроме Костюк, фотограф Ян Васючник собрал портреты украинских спортивных звезд. В проекте приняли участие Ольга Харлан (фехтование), Жан Беленюк (борьба), Олег Верняев (спортивная гимнастика), Владислав Бухов (плавание), Виктория Оноприенко (художественная гимнастика), Мария Высочанская (художественная гимнастика), другие члены олимпийской и паралимпийской сборных Украины.

Стоит отметить, что Костюк впервые в своей карьере выступит на теннисном турнире Олимпийских игр, который пройдет на кортах Roland Garros с 27 июля по 4 августа.

Кроме Марты в состав украинкой теннисной сборной Украины вошли: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Людмила Киченок и Надежда Киченок.

Напомним, что Свитолина на прошлой Олимпиаде в Токио завоевала бронзовую медаль.

Также в активе Элины эротические съемки для журнала XXL.

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