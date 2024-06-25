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Знаменитая украинская теннисистка снялась топлес для журнала. Фото

Максим Иншаков
Раздевалка
2 минуты
5,2 т.
Знаменитая украинская теннисистка снялась топлес для журнала. Фото

Первая ракетка Украины Марта Костюк приняла участие в откровенной фотосессии от Vogue, посвященной Олимпиаде-2024. 21-летняя киевлянка снялась топлес, украсив обложку журнала.

Знаменитая украинская теннисистка снялась топлес для журнала. Фото

Кроме Костюк, фотограф Ян Васючник собрал портреты украинских спортивных звезд. В проекте приняли участие Ольга Харлан (фехтование), Жан Беленюк (борьба), Олег Верняев (спортивная гимнастика), Владислав Бухов (плавание), Виктория Оноприенко (художественная гимнастика), Мария Высочанская (художественная гимнастика), другие члены олимпийской и паралимпийской сборных Украины.

Знаменитая украинская теннисистка снялась топлес для журнала. Фото
Знаменитая украинская теннисистка снялась топлес для журнала. Фото
Знаменитая украинская теннисистка снялась топлес для журнала. Фото
Знаменитая украинская теннисистка снялась топлес для журнала. Фото
Знаменитая украинская теннисистка снялась топлес для журнала. Фото
Знаменитая украинская теннисистка снялась топлес для журнала. Фото
Знаменитая украинская теннисистка снялась топлес для журнала. Фото

Стоит отметить, что Костюк впервые в своей карьере выступит на теннисном турнире Олимпийских игр, который пройдет на кортах Roland Garros с 27 июля по 4 августа.

Кроме Марты в состав украинкой теннисной сборной Украины вошли: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Людмила Киченок и Надежда Киченок.

Напомним, что Свитолина на прошлой Олимпиаде в Токио завоевала бронзовую медаль.

Знаменитая украинская теннисистка снялась топлес для журнала. Фото

Также в активе Элины эротические съемки для журнала XXL.

Знаменитая украинская теннисистка снялась топлес для журнала. Фото

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