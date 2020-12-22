Лучшая биатлонистка планеты назвала секс своим планом на новогодние каникулы

Знаменитая итальянская биатлонистка Доротея Вирер похвасталась своими планами на рождественско-новогодни каникулы.

По словам 30-летней спортсменки она постарается отдохнуть от тренировок и будет предаваться плотским утехам.

"Я буду есть, спать и заниматься сексом", – заявила действующая обладательница Кубка мира по биатлону на пресс-конференции после заключительной гонки в календарном года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этой гонке с массовым стартом Вирер финишировала на третьем месте. В текущем личном зачете итальянка находится на шестом месте (304 балла). Лидирует норвежка Марте Олсбю Ройселанд (415).

Отметим, что Вирер является трехкратной чемпионкой мира, двукратной обладательницей Большого хрустального глобуса, трехкратной обладательницей Малого хрустального глобуса в различных дисциплинах. Доротея дважды выигрывала "бронзу" на Олимпиадах (в Сочи-2014 и Пхенчхане-2018).

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