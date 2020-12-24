Лидер "Динамо" заснял жену в душе

Жена лидера киевского "Динамо" Виталия Буяльского Алина опубликовала на своей странице в Instagram соблазнительный ролик из отпуска, который семья проводит на Мальдивах.

Как рассказала возлюбленная футболиста у себя в социальной сети, видео было записано самим Виталием, который "подкрался" к ней, пока она принимала душ. Алина призналась, что ей пришлось долго уговаривать супруга, прежде чем он согласился на съемку.

"Виталик старался снять красивое видео. Получилось? Уговаривала долго. Тут просто каждый уголок со мной снимать можно, а он не хочет", – пожаловалась жена Буяльского.

В комментариях оценили ролик, назвав его "огненным" и "шикарным". Один из пользователей пошутил, что в следующем видео Алина и Виталий должны поменяться ролями, чтобы под струей воды оказался уже сам футболист.

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