Жена вратаря "Динамо" показала себя топлес
В то время, как голкипер "Динамо" Денис Бойко сражается в Лиге чемпионов, его супруга отдыхает на роскошных пляжах Флориды.
На снимке, который Лера Бойко выложила у себя в Instagram, она позирует топлес среди волн океана.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться на эту и другие фотографии красотки.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Валерия Бойко восхитила своих подписчиков идеальной фигурой, которую продемонстрировала на солнечном пляже Бали.
Кроме того, Лера поразила юзеров соблазнительным фото из Индонезии.