Жена вратаря "Динамо" показала себя топлес

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
1,4 т.
Лера Бойко

В то время, как голкипер "Динамо" Денис Бойко сражается в Лиге чемпионов, его супруга отдыхает на роскошных пляжах Флориды.

На снимке, который Лера Бойко выложила у себя в Instagram, она позирует топлес среди волн океана.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться на эту и другие фотографии красотки.

Лера Бойко топлес
Лера Бойко в розовом
Лера Бойко на фоне камней
Лера Бойко в зеленом купальнике

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Валерия Бойко восхитила своих подписчиков идеальной фигурой, которую продемонстрировала на солнечном пляже Бали.

Кроме того, Лера поразила юзеров соблазнительным фото из Индонезии.

СШАДенис Бойко