Жена вратаря "Динамо" показала себя топлес

В то время, как голкипер "Динамо" Денис Бойко сражается в Лиге чемпионов, его супруга отдыхает на роскошных пляжах Флориды.

На снимке, который Лера Бойко выложила у себя в Instagram, она позирует топлес среди волн океана.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться на эту и другие фотографии красотки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Валерия Бойко восхитила своих подписчиков идеальной фигурой, которую продемонстрировала на солнечном пляже Бали.

Кроме того, Лера поразила юзеров соблазнительным фото из Индонезии.