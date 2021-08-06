Легкоатлетка помогла переписать историю Украины на Олимпийских играх: яркие фото бегуньи

Несколько дней назад легкоатлетка Виктория Ткачук вышла в финал Олимпиады-2020 в забеге на 400 метров с барьерами. Вместе с соотечественницей Анной Рыжиковой они переписали историю Украины на Играх, поскольку еще никогда двое спортсменов из нашей страны не попадали в решающий раунд в этой дисциплине.

В финале Ткачук заняла шестое место и установила личный рекорд, а Рыжикова закончила забег на пятой позиции. Комментируя этот результат, последняя призналась, что ей стыдно за Украину из-за стандартов подготовки спортсменов к соревнованиям.

Отметим, что Виктория является многократной победительницей и призеркой чемпионатов Украины и рекордсменкой страны в эстафетном беге 4х400 метров. В 2014 году она завоевала "бронзу" на чемпионате Европы в России, а в 2016-м Ткачук приняла участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, но не сумела выйти в финал.

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Наша 26-летняя соотечественница может похвастаться не только своими спортивными достижениями, но и яркими снимками в Instagram. OBOZREVATEL предлагает своим читателям ознакомиться с фотографиями, опубликованными в профиле бегуньи в социальной сети.

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