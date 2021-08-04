"Красиво или пошло?" Украинская волейболистка озадачила фанатов постельными фото

Крайняя нападающая волейбольного клуба "Волынь-Университет-ОДЮСШ" Людмила Осачук не устает радовать подписчиков откровенными снимками из отпуска. 199-сантиметровая спортсменка сейчас отдыхает в Болгарии.

На своей странице в Instagram украинка почти ежедневно демонстрирует фанатам свою коллекцию купальников. Кроме того, несколько дней назад в профиле девушки появились постельные фотографии, на которых она позирует обнаженной, а ее грудь прикрыта лишь одеялом.

"По глазам можно многое увидеть. Красиво или пошло?" – поинтересовалась Осачук у поклонников, пристально смотря в объектив.

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Пользователи Instagram были не очень многословными и вместо ответов оставили под снимком эмодзи с "сердечками".

Отметим, что на протяжении всей карьеры Людмила выступает за "Волынь-Университет-ОДЮСШ". В составе луцкой команды она один раз выигрывала "серебро" и дважды – "бронзу" чемпионата Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее один из блогеров издания Sport.ua включил Осачук в список самых сексуальных волейболисток нашей страны.