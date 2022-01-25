Легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвасталась фото в стиле ню

Знаменитая украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук продолжает экспериментировать с различными образами. 26-летняя сексапильная девушка из Хмельницкого порадовала поклонников несколькими новыми кадрами.

На своей странице в Instagram чемпионка Европы-2021 предстала на черно-белых фото, подчеркнув прекрасные формы своего спортивного тела.

На чувственных фото Марина показала длинные ноги и новую татуировку на бедре.

Видео дня

Хотя тату можно увидеть и на соревнованиях по легкой атлетике, когда Марина выступает в зале или на стадионе.

"Шаг за шагом к своей цели", – подписала Бех-Романчук снимок во время разминки на беговой дорожке.

Не забывает девушка появляться со своей очаровательной улыбкой и на кадрах вне спортивных арен.

И напоминать о себе снова в модельных фотосессиях.

А в понедельник призерка чемпионатов мира и Европы пожелала всем успешной недели.

Как сообщал OBOZREVATEL, Марина Бех-Романчук озадачила Instagram необычной фотосессией.

Недавно Бех-Романчук показала свою любовь к мужу на глазах толпы в центре Киева.

Ранее Марина Бех сменила основное фото в соцсетях.