Легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвасталась фото в стиле ню
Знаменитая украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук продолжает экспериментировать с различными образами. 26-летняя сексапильная девушка из Хмельницкого порадовала поклонников несколькими новыми кадрами.
На своей странице в Instagram чемпионка Европы-2021 предстала на черно-белых фото, подчеркнув прекрасные формы своего спортивного тела.
На чувственных фото Марина показала длинные ноги и новую татуировку на бедре.
Хотя тату можно увидеть и на соревнованиях по легкой атлетике, когда Марина выступает в зале или на стадионе.
"Шаг за шагом к своей цели", – подписала Бех-Романчук снимок во время разминки на беговой дорожке.
Не забывает девушка появляться со своей очаровательной улыбкой и на кадрах вне спортивных арен.
И напоминать о себе снова в модельных фотосессиях.
А в понедельник призерка чемпионатов мира и Европы пожелала всем успешной недели.
Как сообщал OBOZREVATEL, Марина Бех-Романчук озадачила Instagram необычной фотосессией.
Недавно Бех-Романчук показала свою любовь к мужу на глазах толпы в центре Киева.
Ранее Марина Бех сменила основное фото в соцсетях.