Легионер "Динамо" женился на украинской красавице. Фото невесты

Польский защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера женился на украинке Виктории Стецик. Видео и фото со свадьбы у себя в социальных сетях выложили гости торжества, а также сама невеста.

В кадре видно, как счастливая Виктория стоит рядом с сияющим футболистом сборной Польше. Отметим, что Кендзера сделал предложение своей возлюбленной еще в январе этого года.

В одном из своих ранних интервью Стецик рассказывала, что познакомилась с динамовцем через общих знакомых в социальных сетях. Виктория родилась в Киеве, училась в столичном университете им. Б. Гринченко. Вместе пара с 2019 года.

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"Динамо" подписало поляка в 2017 году. В Украину 27-летний спортсмен приехал со своей девушкой Натальей Прзибиш , но через несколько месяцев расстался с ней.