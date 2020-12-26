Коваленко из "Шахтера" впервые показал свою девушку и выложил фото с пляжа

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
7,8 т.
Анастасия Мантач

Футболист "Шахтера" Виктор Коваленко вместе со своей новой подругой Анастасией Мантач улетел отдыхать на Мальдивы.

24-летний хавбек сборной Украины, который старался не афишировать свою личную жизнь, выложил совместные фотографии с красоткой.

В кадре улыбающаяся пара позирует на фоне Индийского океана. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на эту и другие фотографии девушки, которые она разместила в своем Instagram.

Анастасия Мантач и Виктор Коваленко на пляже
Анастасия Мантач на Мальдивах
Анастасия Мантач на фоне Индийского океана
Анастасия Мантач на берегу океана
Анастасия Мантач и Виктор Коваленко
Анастасия Мантач
Анастасия Мантач перед деловой встрече
Анастасия Мантач
Анастасия Мантач на курорте
Анастасия Мантач на селфи
Анастасия Мантач
Анастасия Мантач во время фотосессии
Анастасия Мантач на футболе
Анастасия Мантач в джинсах и блузе

Как сообщал OBOZREVATEL, последнее время СМИ сообщают о возможном трансфере Коваленко в Италию. По информации прессы, Виктор отказал римской "Роме", чтобы продолжить карьеру в "Аталанте".

До этого с украинцем связывались представители португальской "Бенфики", однако переговоры так и окончились ничем.

МальдивыВиктор Коваленко