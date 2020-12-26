Коваленко из "Шахтера" впервые показал свою девушку и выложил фото с пляжа

Футболист "Шахтера" Виктор Коваленко вместе со своей новой подругой Анастасией Мантач улетел отдыхать на Мальдивы.

24-летний хавбек сборной Украины, который старался не афишировать свою личную жизнь, выложил совместные фотографии с красоткой.

В кадре улыбающаяся пара позирует на фоне Индийского океана. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на эту и другие фотографии девушки, которые она разместила в своем Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, последнее время СМИ сообщают о возможном трансфере Коваленко в Италию. По информации прессы, Виктор отказал римской "Роме", чтобы продолжить карьеру в "Аталанте".

До этого с украинцем связывались представители португальской "Бенфики", однако переговоры так и окончились ничем.