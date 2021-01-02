Легионер "Динамо" сделал предложение девушке из Украины

Польский защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера сделал предложение украинке Виктории Стецык во время отпуска в Объединенных Арабских Эмиратах.

На своей странице в Instagram легионер столичного клуба опубликовал серию фотографий, сделанных в этот памятный для пары вечер. Он коротко подписал публикацию словами: "Она сказала "да"!"

Отметим, что Томаш и Виктория встречаются на протяжении двух последних лет. Как рассказывала девушка в одном из интервью, они познакомились через общих друзей. Футболист нашел ее в Instagram, где они и начали общаться.

Напомним, что Кендзера переехал в Украину летом 2017 года из польского "Леха". В составе "Динамо" он провел 141 матч, забил 5 голов и отдал 17 результативных передач. В нынешнем сезоне на счету Томаша 23 поединка, в которых он сделал 3 ассиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник "Динамо" Александр Тымчик сделал предложение своей девушке Карине Подолян.