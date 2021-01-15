Легенде рестлинга угрожали увольнением за отказ от секса на ринге

Легендарная рестлерша Лита заявила, что в 2006 году глава промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Винс Макмэн угрожал ей увольнением за отказ от участия в пикантной сцене во время одного из шоу.

Как сообщает издание TheSportster.com, такое признание спортсменка, которую в реальной жизни зовут Эми Дюма, сделала во время прямой трансляции на своем канале в Twitch. Лита рассказала, что по задумке Макмэна они с коллегой и по совместительству ее бойфрендом Эджем должны были изобразить секс во время трансляции по телевидению.

Спортсменка заявила, что ей некомфортно заниматься такими вещами в прямом эфире, ее поддержали Эдж и несколько других знаменитых рестлеров. Несмотря на это, глава промоушена не захотел отступать от своей идеи, поэтому надавил на Дюма, и ей все же пришлось принять участие в этой сцене.

Эми призналась, что это стало одной из главных причин ее решения покинуть WWE в конце этого же года. В 2014-м ее включили в Зал славы промоушена.

Видео того, как была реализована эта задумка, можно посмотреть по ссылке (18+).

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